البرازيل: العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة ليس لها حدود أخلاقية أو قانونية

أعربت الحكومة البرازيلية عن استنكارها لمقتل أكثر من 100 شخص في غزة أثناء سعيهم للحصول على مساعدات إنسانية، واعتبرت أن العملية العسكرية الإسرائيلية ليست لها حدودًا أخلاقية أو قانونية.

وطالبت البرازيل بوقف فوري لإطلاق النار، مشددة على ضرورة وقف المذابح ومنع المزيد من الأعمال العدوانية.

وأضافت وزارة الخارجية البرازيلية، في بيان نقلته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الجمعة، إن "الإنسانية تخذل المدنيين في غزة. وحان الوقت لمنع المزيد من المذابح".

وتزايدت موجة التنديد الدولي بمقتل أكثر من 110 فلسطينيين في غزة خلال عملية توزيع المساعدات، وشهدت إطلاق نار من قبل القوات الإسرائيلية.

وأعربت الدول الغربية والعربية عن دعمها لوقف فوري لإطلاق النار ودعت بعضها إلى إجراء تحقيق في الأحداث.

وزادت التوترات الدبلوماسية بين البرازيل وإسرائيل، حيث اتهم الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إسرائيل بارتكاب "إبادة" للمدنيين الفلسطينيين في غزة، ووصفت العمل الإسرائيلي بأنه يشبه محرقة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.