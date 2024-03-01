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الجمعة 01 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

حسين الشحات يسجل هدف التقدم للأهلي في مرمى يانج أفريكانز

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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أحرز حسين الشحات هدف التقدم لفريق الأهلي في مرمى يانج أفريكانز التنزاني في اللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد القاهرة الدولي في دوري أبطال أفريقيا. 

جاء هدف حسين الشحات في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني بعد تمريره مميزه من على معلول. 

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تشكيل الفريق الذي يخوض بع مواجهة يانج أفريكانز التنزاني، التي تجمع الفريقين ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث يتصدر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط بينما ضمن فريق يانج أفريكانز التنزاني الصعود أيضا. 

جاء تشكيل الاهلي كالتالي: 
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أكرم توفيق ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول. 

خط الوسط: عمرو السولية ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات وبيرسي تاو. 

خط الهجوم: موديست.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: رضا سليم وحمزة علاء ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وكريم فؤاد وطاهر محمد ومحمد هاني وكريم الدبيس ووسام أبو علي.

الأهلي ويانج افريكانز دوري أبطال أفريقيا مارسيل كولر