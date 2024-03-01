شؤون الحرمين: تجهيز وتحسين خدمات الاتصالات بالمسجد الحرام استعدادًا لموسم رمضان

أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن توسيع نطاق شبكة 5G داخل المسجد الحرام لتشمل بئر زمزم وبدروم توسعة الملك فهد، وذلك استعدادًا لموسم رمضان المبارك.

وتأتي هذه الخطوة بدعم من وزارة المالية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة الملكية لمنطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، في إطار تضافر جهود الجهات المختلفة لخدمة ضيوف الرحمن.

وتهدف توسعة شبكة 5G إلى تعزيز كفاءة إنتاج مياه زمزم من خلال مراقبة منسوب المياه داخل البئر وإرسال البيانات مباشرة إلى مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم. كما ستسهم الشبكة في تحسين جودة نقل الدروس الدينية وبثها مباشرة على منصة منارة الحرمين، ليصل محتواها إلى مختلف أنحاء العالم.

وتواصل الهيئة العامة العمل على توسيع نطاق تغطية شبكة 5G لتشمل التوسعة السعودية الثالثة خلال شهر رمضان، لضمان أفضل تجربة للمصلين والمعتمرين.