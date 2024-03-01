لافروف: أمريكا تسعى لفرض حقيقة أن الفلسطينيين لن يحصلوا على دولتهم الخاصة

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن الولايات المتحدة تسعى لترويج فكرة عدم تحقيق الفلسطينيين لدولتهم الخاصة وأنها تعمل على إنشاء صورة جميلة دون تغيير الوضع الفعلي.

وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة تقوم بالعمل التفاوضي السري وأن هذا العمل قد يؤدي إلى وهم آخر وعدم تحقيق دولة فلسطينية حقيقية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم" الروسية.

وأوضح أن الولايات المتحدة أوقفت نشاط اللجنة الرباعية وهي اللجنة التي تضم روسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وأكد لافروف خلال لقاء مع المشاركين في الاجتماع الفلسطيني في موسكو، مرة أخرى أن إنشاء دولة فلسطين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط وأن هذا المسار هو المسار العادل للطرفين ويستند إلى القانون الدولي وهو المسار الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى سلام دائم في المنطقة.

وتستضيف روسيا حوارًا بين الفصائل الفلسطينية بهدف التوصل إلى تقدم في مسألة المصالحة الفلسطينية.

وتعد هذه المرة الأولى التي تجتمع فيها الفصائل الفلسطينية منذ أكتوبر 2023، وتهدف المفاوضات إلى تقريب وجهات النظر وإنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية بناءً على أساس يحظى بموافقة الجميع.