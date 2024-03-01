بالأسماء.. مصرع وإصابة 16 عاملا بحادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية في البحيرة

لقى عامل مصرعه في الحال وبينما أصيب 15 آخرين بكسور وجروح متفرقة بانحاء الجسم، جراء انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقى مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد بوقوع حادث انقلاب باتجاه الطريق الدولي بدائرة المركز وأسفر الحادث عن وفاة عامل وإصابة 15 آخرين وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

والمصابين هم كل من:" ع.م، 32 عاما، ب.ت، 27 عاما، ال.ن، 15 عاما، ز.ال، 17 عاما، م.ع، 13 عاما، ح.م، 17 عاما، ع.م، 17 عاما، م.ر، 24 عاما، م.ح، 21 عاما، م.م، 16 عاما، ح.ص، 15 عاما، ح.م، 18 عاما، م.ح، 16 عاما، س. م، 17 عاما، ع.ع، 15 عاما"، وجاري تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم بمستشفى وادي النطرون التخصصي.

وكما أسفر الحادث عن وفاة" ع.س"، 27 عاما ومقيم بمحافظة سوهاج، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

وحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.