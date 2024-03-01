ads
الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الاتحاد الأوروبي يقدم 54 مليون دولار للأونروا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الاتحاد الأوروبي إنه سيرسل الدفعة التالية البالغة 50 مليون يورو (54 مليون دولار) إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة.

وأشارت الشبكة إلي أن الدفعة جزء من حزمة بقيمة 84 مليون يورو (90 مليون دولار) من المقرر تقديمها إلى الأونروا في عام 2024.

وقال الاتحاد الأوروبي إن قراره اتخذ بعد إنشاء مجموعة مراجعة مستقلة من قبل الأمم المتحدة للتحقيق في الأونروا. 

ووافقت الأونروا أيضا على قيام خبراء معينين من الاتحاد الأوروبي بمراجعة الحسابات وتعزيز إدارة التحقيقات الداخلية فيها.

وفي يناير الماضي، اتهمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 12 من موظفي الأونروا بالمشاركة في "طوفان الأقصي" في 7 أكتوبر الماضي، مما أدي إلي إجراء تحقيق في الأونروا.

وعلقت أكثر من اثنتي عشرة دولة غربية التمويل للأونروا، مما أثار تساؤلات حول مصير 5.9 مليون لاجئ يعتمدون علي المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأونروا لهم.

الاتحاد الأوروبي الأونروا