الاتحاد الأوروبي يقدم 54 مليون دولار للأونروا

أعلن الاتحاد الأوروبي إنه سيرسل الدفعة التالية البالغة 50 مليون يورو (54 مليون دولار) إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة.

وأشارت الشبكة إلي أن الدفعة جزء من حزمة بقيمة 84 مليون يورو (90 مليون دولار) من المقرر تقديمها إلى الأونروا في عام 2024.

وقال الاتحاد الأوروبي إن قراره اتخذ بعد إنشاء مجموعة مراجعة مستقلة من قبل الأمم المتحدة للتحقيق في الأونروا.

ووافقت الأونروا أيضا على قيام خبراء معينين من الاتحاد الأوروبي بمراجعة الحسابات وتعزيز إدارة التحقيقات الداخلية فيها.

وفي يناير الماضي، اتهمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 12 من موظفي الأونروا بالمشاركة في "طوفان الأقصي" في 7 أكتوبر الماضي، مما أدي إلي إجراء تحقيق في الأونروا.

وعلقت أكثر من اثنتي عشرة دولة غربية التمويل للأونروا، مما أثار تساؤلات حول مصير 5.9 مليون لاجئ يعتمدون علي المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأونروا لهم.