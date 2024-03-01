كلاسيكو الدوري السعودي.. تشكيل الهلال لمواجهة اتحاد جدة

أعلن البرتغالي خورجي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة كلاسيكو الدوري السعودي أمام اتحاد جدة، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري روشن.

يستضيف فريق الهلال، اليوم الجمعة، نظيره اتحاد جدة على ملعب المملكة أرينا، حيث ينطلق اللقاء في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود صالح الشهري هجوم الزعيم أمام العميد، في ظل غياب المهاجم الصربي الأساسي ألكسندر ميتروفيتش، الذي يغيب للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويعاون الشهري في الخط الهجومي، سالم الدوسري وميشايل ديلجادو والبرازيلي مالكوم دي أوليفييرا.

ويتصدر الهلال، جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 59 نقطة، بينما يأتي اتحاد جدة في المركز الخامس وفي رصيده 37 نقطة.

تشكيل الهلال لمواجهة اتحاد جدة

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبدالحميد - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - رينان لودي

خط الوسط: روبن نيفيز - ميلينكوفيتش سافيتش - مالكوم دي أوليفييرا

وفي الهجوم: ميشايل ديلجادو - صالح الشهري - سالم الدوسري.