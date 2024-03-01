محافظ القليوبية يتفقد أعمال النظافة في الخصوص وشبرا الخيمة

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، جولة تفقدية بمدينتي الخصوص وأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة، وذلك لمتابعة أعمال النظافة والتأكد من تطبيق منظومة النظافة الجديدة بالمدن.

جاءت الجولة بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، والدكتورة سلوى أبو العينين رئيس مدينة الخصوص.

شملت الجولة المرور بمدينة الخصوص بمحور الخصوص الجديد، والشارع الجديد، ومحور الفريق العصار.كما شملت الجولة المرور بشارع 135، وشارع 15 مايو، وشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ محور مدينة الخصوص، موجهًا باستمرار أعمال الكنس ورفع الأتربة من على الجانبين، والاهتمام بصيانة المعدات، وتفعيل الورديات المسائية لضبط أي سيارة تلقي بالقمامة بشوارع المدينة.

كما وجه بضرورة تكثيف عدد العمالة والورديات على مدار اليوم، وتفعيل الجمع السكني من أمام المنازل، وتوفير أدوات ومستلزمات النظافة للعمال مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية حرصاً على سلامتهم، ومنع أي تراكمات بالجزر الوسطى، والاهتمام بتشجير الشوارع، والتنسيق مع المرور للعمل على السيولة المرورية للسيارات ومنع الإشغالات على الأرصفة الجانبية.

وأكد الهجان، على أهمية الحفاظ على نظافة المدن، وأن ذلك مسؤولية الجميع، مشيراً إلى أن المحافظة تسعى جاهدة لحل مشكلة القمامة بمدن المحافظة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، موجها برفع الباعة الجائلين من على محور الخصوص لعدم إحداث عرقلو في السير.

واستكمل المحافظ الجوله بتفقد محور الفريق العصار وشارع 135 بحي شرق شبرا الخيمة لمتابعه سير أعمال النظافة مناشدًا المواطنين بضرورة التعاون مع الشركة الجديدة والالتزام بمواعيد إخراج القمامة، وعدم إلقاءها في الشوارع، للحفاظ على نظافة المدن وتحسين البيئة.

وفي سياقٍ مُتصل تابع أعمال النظافة بشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة وجه "محافظ القليوبية الاهتمام بالإشراف ومتابعة أعمال النظافة وتوجيه المنظومة باستمرار وتحسين النظافة العامة وعدم تواجد أي تراكمات للقمامة داخل المُدن والأحياء.

كما شدد على شن حملة على التكاتك والسيارات التي تسير عكس اتجاه والتنسيق مع إدارة المرور لضبط أي توكتوك يسير في الطرق الرئيسية أو على الطريق الدائري، بالإضافة أيضًا إلى شن حملة أخرى لرفع السيارات المكهنة في وسط الشوارع الرئيسية ورفعها فورا لتسببها في عرقلة الحركة المرورية.