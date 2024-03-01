الهباش: الحكومة الفلسطينية الجديدة لا يجب أن تكون حكومة فصائلية

شدد مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، على ضرورة أن تكون الحكومة المقبلة في فلسطين خبراءً وليست فصائلية.

وأكد أن هذا يأتي في سياق الظروف الوطنية والضرورات الراهنة، وفي مقابلة مع قناة "العربية/الحدث"، أوضح الهباش أن الحكومة المقترحة ستكون حكومة خبراء يشكلها الرئيس وفقًا للقوانين الفلسطينية.

وأعرب عن أمله في أن تحظى الحكومة القادمة برضا الشعب الفلسطيني وكافة الفصائل الفلسطينية.

وأضاف أنه يأمل أن تصل حركة حماس إلى الاستدراك بأنه لا يوجد خيار سوى أن تتوحد كافة الفصائل الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير.

وأوضح الهباش أن شكل الحكم في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب سيكون مماثلًا لشكل السلطة في الضفة الغربية والقدس. وأشار إلى أن مستقبل غزة سيكون مستقبلًا للضفة الغربية والقدس أيضًا.

وفي الأسبوع الحالي، قدم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية استقالة حكومته للرئيس محمود عباس. ومن المتوقع أن يتم تكليف محمد مصطفى بتشكيل الحكومة القادمة، نظرًا لخبرته السابقة في العمل الاقتصادي كوزير للاقتصاد.

وأعلن الرئيس محمود عباس في تصريحاته مؤخرًا عن ضرورة الالتزام بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير وإنهاء الانقسام الفلسطيني وتعزيز المقاومة الشعبية السلمية.