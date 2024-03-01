حسن الخاتمة.. وفاة مسن أثناء أداء صلاة الجمعة في الفيوم

شهد مركز سنورس بمحافظة الفيوم تشييع جثمان وحيد فضل سيف 75عامًا، الذي توفي أثناء انتظاره خطبة الجمعة بأحد مساجد الزملوطي بعد أداء صلاة السنة، وسط حالة من الصدمة التي انتابت رواد المسجد بسبب الوفاة المفاجئة التي وصفوها بحُسن الخاتمة.



وقال حاتم جلال ابن شقيق المتوفى، إن الراحل توفي أثناء انتظاره خطبة الجمعة، بشكل مفاجئ دون أن يشكو من أي شيء، مضيفًا أن صحته كانت جيدة واستيقظ مبكرًا، وتوجه لمحافظة الفيوم وبعدها توجه للمسجد وتوضأ، لأداء صلاة الجمعة.

وتابع: “برغم صدمتنا بوفاته إلا أننا فرحنا بحسن الخاتمة، المتوفي كان مشهودًا له بالطيبة وحُسن الخلق، ومحبوبًا بين أهالي مركز سنورس وجيرانه، وحريصًا على أداء الصلوات الخمس في أوقاتها بالمسجد”، موضحًا أن وجه عمه كان مبتسمًا بعد وفاته أثناء الغسل وأنه كان يدعو الله دائما أن يرزقه حُسن الخاتمه.

وبين حاتم، أن عدد كبير من أهل مركز سنورس بالفيوم شاركوا في تشييع جنازته، وسط حالة حُزن شديدة بين المشيعين، مؤكدًا أن المتوفي كان واصلًا لرحمه وحريصًا على التواصل مع جميع أفراد أسرته.