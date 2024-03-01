قرينة السيسي تطمئن على صحة فتاة الشروق حبيبة الشماع

كشفت مصادر مطلعة أن السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، اطمأنت على فتاة الشروق حبيبة الشماع، بعد إصابتها في حادث إلقائها بنفسها من سيارة بعد تعرضها لمحاولة اختطاف من السائق الذي تم القبض عليه وحبسه.

وأعربت قرينة الرئيس عن دعمها للفتاة ومتابعة حالتها الصحية و تقديم كل أوجه الرعاية اللازمة التي تحتاجها الفتاة.



وحبيبة الشماع المعروفة باسم فتاة الشروق التي حاول سائق تاكسي اختطافها بدأت القصة عندما استقلت حبيبة سيارة الأجرة من مدينة الشروق متجهة إلى مدينتي، وأثناء الرحلة حاول السائق التعدي عليها، الأمر الذي دفعها للقفز من السيارة أثناء سيرها بسرعة على الطريق