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الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الصين تدين مقتل فلسطينيين أثناء توزيع مساعدات في غزة

ماو نينغ
ماو نينغ
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أعربت الصين عن صدمتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإسرائيلي الذي أودى بحياة أكثر من 100 فلسطيني في غزة أثناء انتظارهم للحصول على المساعدات.

جاءت هذه التصريحات من ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في إجابتها على استفسار بشأن تقارير عن إطلاق القوات الإسرائيلية النار على المدنيين في غزة.

وقدمت ماو تعازي الصين لأسر الضحايا وأعربت عن تعاطفها مع المصابين.

وشددت المتحدثة على ضرورة أن تتدخل كافة الأطراف المعنية، وخاصة إسرائيل، لوقف العنف فورًا، وحماية سلامة المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وتجنب المزيد من الكوارث الإنسانية.

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