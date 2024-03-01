أبطال "يوم عاصم جدا" يودعون جمهور مسرح السلام

يودع أبطال العرض المسرحي "يوم عاصم جدا" جمهور مسرح السلام بشارع القصر العيني، في السابعة مساء اليوم الجمعة، حيث يتوقف العرض، وذلك لاستعداد المسرح لاستقبال عروض ليالي شهر رمضان المبارك.

"يوم عاصم جدا" من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بقيادة الفنان ياسر الطوبجي، التابعة لفرق البيت الفني للمسرح، والذي تدور أحداثه في منزل السيد عاصم السرياقوسي، الذي يقطن أحفاده به وذلك بعد سنوات من وفاته هو وزوجته، وتتوالى الأحداث بشكل كوميدي فانتازي.

ويشارك في بطولة المسرحية الفنانين هايدي رفعت، ومصطفى منصور، ومجدي البحيري، وشريهان الشاذلي، وسلوى عزب، وياسر الرفاعي، وآخرون، موسيقى وألحان حازم الكفراوي، ديكور محمد فتحي، أزياء مها عبدالرحمن، إضاءة عز حلمي، كتابة وأشعار أيمن النمر، فكرة وإخراج عمرو حسان.

