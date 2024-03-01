إسلام عيسي: مواجهة نواذيبو صعبة ولاعبو بيراميدز هدفهم الفوز

قال إسلام عيسى لاعب فريق نادي بيراميدز، إنه من الضروري تحقيق الفوز على نواذيبو الموريتاني في ختام مباريات الفريق بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، من أجل نهاية جيدة وبانتصار، بعيدا عن حسابات التأهل، ومشددا على أن بيراميدز يلعب جميع مبارياته وبمختلف البطولات بهدف الفوز وهو ما سيسعى إليه في مواجهة ضيفه الموريتاني.

وأكد إسلام عيسى خلال المؤتمر الصحفي على أن فريق نواذيبو جيد للغاية ويمتلك لاعبين أقوياء بدنيا وفنيا ولكن بيراميدز يسعى للفوز مهما كانت الظروف، ومن الضروري الفوز خاصة وأن لقاء بطل موريتانيا مهم قبل العودة لمنافسات الدوري الممتاز، حيث هناك مباراتي فاركو والداخلية ومهم للغاية الفوز بهما من أجل التقدم أكثر في جدول الترتيب واعتلاء قمة الدوري قبل التوقف الدولي.

عيسى تحدث عن عودته بعد غياب طويل استمر قراية ٧ أشهر بسبب الإصابة، موضحا أن الجهاز الفني بقيادة كرونسلاف يورتشيتش يعاونه على العودة سريعا وبكل قوة للملاعب واستعادة مستواه الطبيعي ومع استمرار اللقاءات سيعود أكثر قوة.