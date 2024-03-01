دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يصل استاد القاهرة لمواجهة يانج أفريكانز

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني التي تجمع الفريقين في السادسة مساء اليوم.

وفور وصول الفريق، حرص مارسيل كولر المدير الفني، والطاقم المعاون، على تفقد الملعب والاطمئنان على كافة الترتيبات قبل انطلاق عمليات الإحماء.

ويرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى الطاقم الأزرق بالكامل، فيما يرتدي فريق يانج أفريكانز القميص الأصفر والشورت الأسود، ويرتدي حارسه الطاقم البنفسجي بالكامل.

ويلتقي الفريقان مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا