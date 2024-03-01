بولندا: الاستعداد لأي سيناريو في ظل التوترات المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا

دعا وزير الدفاع البولندي، فلاديسلاف كوسينياك كاميش، بلاده وحلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى الاستعداد لأي سيناريو محتمل في ظل تصاعد التوترات إثر الصراع الروسي الأوكراني.

وأكد كاميش، في تصريحات لوسائل الإعلام نقلها راديو "براغ الدولي" اليوم الجمعة، على أهمية الحذر من مخاطر الحرب وشرورها، ودعا إلى مواصلة التصدي للتأثيرات المدمرة الناتجة عن الصراع.

وشدد على أن "أوروبا تستيقظ وأن روسيا كانت وستظل تشكل تهديدًا للحضارة الغربية".

وأضاف أن تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حول الصراع النووي لم تكن مفاجئة، لكنها كانت تأكيدًا على طموحات روسيا طويلة الأجل التي تتطلب دراسة جادة، مشيرًا إلى أن الوضع في الوقت الحالي متوتر للغاية.

وكان بوتين قد ألمح في آخر تصريحاته إلى إمكانية حدوث صراع نووي في حال تدخلت قوات الناتو في أوكرانيا، وشدد على أن الغرب يسعى إلى زعزعة الأمن في روسيا.