منتخب اليد يواجه الجزيرة وطلائع الجيش استعدادا لدورة الألعاب الأفريقية

دخل منتخب مصر لكرة اليد معسكره بقيادة طارق محروس المدير الفني، استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية التي تستضيفها غانا خلال الفترة من 8 إلى 22 مارس، وتنطلق منافسات كرة اليد بداية من 13 مارس الجاري.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر مباراتين وديتين مع الجزيرة وطلائع الجيش يومي 8 و9 مارس الجاري، قبل السفر إلى غانا للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية.

وبدأ المنتخب معسكره الثلاثاء الماضي بلاعبي منتخب الشباب 2004، على أن ينضم اللاعبون الكبار مساء اليوم الجمعة بعد نهاية مياريات دوري المحترفين.

يقود المنتخب الوطني لكرة اليد في دورة الألعاب الأفريقية: طارق محروس مديرًا فنيًا - مهند السحيلي مدرب عام - منعم السيد مدربًا لحراس المرمى - محمد عبد المنعم المدير الإداري - الدكتور روماني سعد طبيب المنتخب، ومحمد الألفي مديرًا للمنتخبات الوطنية.

وأسفرت قرعة منافسات كرة اليد بدورة الألعاب الأفريقية عن وقوع منتخب اليد في المجموعة الأولى مع منتخبات نيجيريا ومالي وتوجو، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات: الكونغو الديمقراطية وكينيا وبنين وغانا.