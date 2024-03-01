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الجمعة 01 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

الثانية خلال 6 أشهر.. وكيل "المهندسين" يشيد بقرار "العمومية" بزيادة المعاشات

نقابة المهندسين بالإسكندرية
نقابة المهندسين بالإسكندرية
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أشاد الدكتور هشام سعودي وكيل نقابة المهندسين المصرية ورئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية بقرار الجمعية العمومية زيادة المعاشات بقيمة 250 جنيه ليصبح المعاش 1600 جنيهًا، بدلاً من 1350 جنيها، وهي الزيادة الثانية في غضون 6 أشهر.

ويذكر أن الزيادة هي الثانية خلال الستة أشهر الأخيرة بعد الزيادة السابقة التي أقرها مجلس النقابة برئاسة المهندس طارق النبراوي العامة في أغسطس من العام السابق بموافقته على المقترح المقدم من لجنة المعاشات برئاسة الدكتور هشام سعودي في بزيادة المعاشات من ١٢٠٠ جنيه إلى ١٣٥٠ جنيه.

وأكد سعودي أن النقابة حريصة كل الحرص علي الشعور بمهندسيها ومساعدتهم من أجل رفع المستوى المعيشي للمهندسين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المجتمع المصري.

وقد انعقدت اليوم الجمعة، الجمعية العمومية لنقابة المهندسين المصرية التي اقرت بزيادة معاشات المهندسين لتصبح ١٦٠٠ جنيه بدلاً من ١٣٥٠ جنيه، بحضور المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، وأقرت بداية تطبيق زيادة المعاشات الجديدة بدايةً من شهر مايو المقبل .

وجاء ذلك بحضور أعضاء هيئة مكتب النقابة الدكتور أحمد البدوي وكيل النقابة ، المهندس محمود عرفات الأمين العام والمهندس محمد ناصر أمين الصندوق ، المهندس محمود حمودة الأمين المساعد و المهندسة زينب عفيفي أمين الصندوق المساعد، وذلك بعد قد أكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية بحضور 1032 مهندس بعد تأجيلها لمدة ساعتين من موعد إنعقادها.

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