يوم الشهيد| حتى لا ننسى.. البطل محمود ناجي

مع اقتراب الاحتفال بيوم الشهيد الذي تحتفل به مصر في التاسع من مارس كل عام، وحتى لا ننسى شهداءنا الأبرار، الذين ضحوا بأرواحهم من أجل صون تراب مصر، هنا نتذكرهم ونسلط الضوء على سيرتهم العطرة احتفالا بيوم الشهيد.

سلام علي من اتى الدنيا في صمت و ادى واجبه في صمت

و رحل في صمت سلام علي من امن الناس دون ان ينتظر مقابل

وعلي من ضحى بعمره بأغلي ثمن

و ينال الشهادة علي يد غادر لا يؤتمن

حتي لا ينسي التاريخ ذكري استشهاد

وفي ذكرى عيد ميلاد الشهيد نقيب مقاتل محمود ناجي عواد

ابن مدينة الطور محافظة جنوب سيناء

في أحداث تطهير شمال سيناء من العناصر الإرهابية في العملية الشاملة سيناء 2018 أثناء المداهمة أصيب النقيب محمد ﻻشين وكان النقيب محمود ناجي داخل المدرعة فحاول الجنود الخروج للدفاع عنه بعد اطﻻق أعيرة نارية من العناصر الإرهابية عليه وإصابته فأمر البطل الشهيد بمنع خروج الجنود من المدرعة حفاظا على حياتهم وضحى بنفسه وخرج من المدرعة ودافع عن النقيب محمد لاشين حتى لقيا الشهادة وأعطى مثلا للتضحية الفداء،

رحم الله كل من ضحي بالروح والدم والأهل من أجل أن يبقي هذا الوطن وأهله آمنين مطمئنين.

وتحتفل مصر في يوم 9 مارس سنويا بيوم الشهيد للتأكيد على فكرة التضحية بالروح من أجل الكرامة والوطن والعطاء دون مقابل حيث يحتفل بالشهداء تخليدا للتضحية وقيمتها النبيلة التي قدموها لبلادهم، ويتم تكريم أسر الشهداء في هذا اليوم من قبل رئيس الجمهورية تأكيد على تخليد ذكراهم ودورهم البطولي والتضحية بدمائهم، وينيب رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة لوضع إكليل زهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة.

ويوم الشهيد هو ذكرى استشهاد واحد من أشهر العسكريين وأول قائد عسكري مصري شغل منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، وهو الفريق أول عبدالمنعم رياض حيث استشهد في 9 مارس عام 1969 على يد العدو الصهيوني بعدما خاض معركة بطولية وأصبح هذا اليوم "عيد للشهداء المصريين".