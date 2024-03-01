رئيسة الدولي للطائرة جلوس: أعشق مصر.. وسعيدة بنجاح تنظيم البطولة الأفروعربية بالقاهرة

تحدثت لوري أوكيمورا رئيسة الاتحاد الدولي للكرة الطائرة البارالمبية، عن سعادتها بالتواجد داخل مصر على هامش البطولة الأفروعربية للكرة الطائرة جلوس، التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 27 فبراير وحتى 4 مارس الجاري.

وقالت لوري:"أنا سعيدة للغاية لتواجدي هنا في مصر ومتحمسة جدا للبطولة الأفروعربية الأولى للكرة الطائرة البارالمبية للأندية، على الرغم من أنها المرة الأولى إلا أنه شئ بديع أن يتواجد 12 فريقا يمثلون 8 دول مختلفة".

وتابعت:"هذه المرة هي الثانية لي داخل مصر، لقد قمت بزيارة مصر في بطولة كأس العالم التي أقيمت في شهر نوفمبر الماضي بالعاصمة الإدارية الجديدة، كل شئ رأيته في مصر وقتها أحببته كثيرا وكنت أتطلع لرؤية المزيد".

وأضافت:"الشئ الذي اتذكره جيدا من زيارتي الأخيرة داخل مصر هو لطف الناس الذي التقيت بهم واستمتعت كثيرا بتواجدي داخل مصر".

وأكملت:"الصالة في العاصمة الإدارية كانت جميلة للغاية في كأس العالم وأيضا أحببت الصالة هنا في استاد القاهرة، أحب أشياء مختلفة في كل مكان، أتخيل كيف ستكون صالة العاصمة الإدارية الجديدة عندما يتم تنظيم بطولة بحجم دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية، ولكن الصالة المغطاة في القاهرة لديها تاريخ كبير".

وعن قدرة استضافة مصر لدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في المستقبل قالت:"في رأيي أن مصر تقوم بكل شئ يجب أن تقوم به، فهي تستضيف بطولات عالمية كثيرة، وقادرة على تنظيم الأولمبياد".

وعن زيارتها للمعالم المصرية قالت:"لم يحالفني الحظ لزيارة العديد من الأماكن هنا في مصر، ولكن بالطبع أريد أن أرى الأهرامات وأن اتواجد على النيل، كل شئ في مصر جميل وتاريخي واتطلع لإقامة زيارات عديدة هنا في مصر لرؤية كل ما هو رائع في هذه البلد الجميلة".

واشادة رئيسة الاتحاد الدولي للكرة الطائرة جلوس بالتنظيم المبهر للبطولة ووجهت الشكر للكابتن إيهاب حسنين رئيس الاتحاد العربي لذوى الاعاقة

ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة على حسن الاستضافة والاستقبال والتنظيم.

ويشارك في البطولة 12 فريقًا يمثلون أندية من 8 دول هي: العراق، المغرب، رواندا، نيجيريا، ومصر، وتشارك كل منهم بفريق واحد، وتشارك الجزائر والسعودية بفريقين وليبيا بثلاثة فرق.