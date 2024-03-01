وزير التنمية المحلية يستعرض تقريرًا عن نتائج تنفيذ البرنامج التدريبي المتخصص لـ100 متدرب من العاملين بمنظومة المخلفات

تلقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً مفصلاً لاستعراض نتائج البرنامج التدريبي المتخصص للعاملين بإدارات المخلفات الصلبة بالمحافظات على إجراءات الرصد والمتابعة والتقييم لمشروعات الجمع والنقل والمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة والذى تم تنفيذه بمركز التنمية المحلية للتدريب خلال الفترة من 18 وحتى 29 فبراير 2024 تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء للنهوض بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة في مختلف محافظات الجمهورية، بحيث يكون هناك منظومة متكاملة و مستدامة ومنتظمة وعلى أعلى مستوى من الكفاءة والجودة، فضلاً عن الارتقاء بمهارات العاملين بالمنظومة ليصبحوا أكثر ملائمة ومواكبة لتطبيقها بأعلى معايير السلامة البيئية.

وأكد اللواء هشام آمنة ان الوزارة تعمل على قدم وساق نحو تقديم الدعم الكامل لجميع المحافظات للارتقاء بمنظومة النظافة وتنفيذ منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة وعلى أعلى مستوى من الكفاءة والانضباط.

وأشار إلى اهتمام الدولة بالقضاء علي مشكلة المخلفات والتي تأتي علي رأس أولويات أجندة الاهتمام الوطنية وتحقيقاً لأهداف التنمية المحلية الشاملة والمتكاملة التى تسعى من خلالها إلى حماية صحة الإنسان والبيئة من الآثار الضارة للمخلفات الصلبة، وفي نفس الوقت تعظيم الاستفادة من هذه المخلفات بما يتوافق مع التوجهات العالمية في هذا الصدد.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة تسعي من خلال ذراعها التدريبي بسقارة إلى تنفيذ دورات متنوعة ومتخصصة للعاملين في ادارت المخلفات الصلبة مما يكون له الاثر البالغ فى سرعة تحسين مستوى النظافة بجميع المحافظات، وإزالة أى معوقات تواجه عمليات تنفيذ المنظومة وتحسينها باستمرار حتى يشعر المواطن بتحسن مستمر فى الخدمات التى تمس حياته اليومية، خاصة مع جهود الدولة لوقف التدهور البيئى وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، واستعادة المظهر الحضارى والجمالى للمحافظات، وتحقيق رضا المواطنين.

وأوضح اللواء هشام آمنة ان البرنامج التدريبي المتخصص الذى تم تنفيذه على مدار 10 أيام واستفاد منه 100 متدرب من العاملين بمحافظات القاهرة الكبري والاسكندرية جاء متماشياً مع أولويات استراتيجية عمل وزارة التنمية المحلية لتحقيق أهداف التنمية المحلية الشاملة والمستدامة والاستجابة لاحتياجات وتطلعات المواطنين وتحسين تقديم الخدمات المحلية بكفاءة وفعالية ،لافتاً الى ان البرنامج استهدف وضع توصيف متكامل لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بكافة محافظات الجمهورية ، والنظر إلى مشكلة المخلفات الصلبة بمنظور أكثر شمولا وذلك بدمج الأبعاد الصحية والبيئية والاجتماعية لتعميق مفهوم الادارة السليمة للمخلفات الصلبة وربط اقتصاديات ادارتها بالنواحى الاجتماعية والبيئية.

وقال وزير التنمية المحلية ان التقرير اشار الى البرنامج التدريبي نجح فى تحقيق الهدف الرئيسي له وهو ان يصبح جميع العاملين بإدارات الرصد والمتابعة لديهم دليل إجراءات موحد (مانيوال) نابع من خطة التشغيل لشركات القطاع الخاص العاملة في عدد من محافظات الجمهورية ليتم ترجمتها الى خطة عمل ليصبح جميع العاملين بالمنظومة في مراحلها المختلفة من التشغيل والرصد والمتابعة والتقييم لديهم لغة واحدة ،مما يساهم في تحقيق جودة وارتقاء أداء خدمة النظافة بالشارع المصري ، لافتاً إلى أنه أيضاً تم التركيز على التعريف بعمليات المناولة والتدوير لتصبح متكاملة وكيفية نجاح العاملين في المنظومة بالرصد والمتابعة والرقابة لكلا من خلايا الدفن الصحى الامن و مصانع التدوير ومخرجاتها ذات الجدوى الاقتصادية .

ولفت اللواء هشام آمنة إلى أن البرنامج تم تنفيذه من خلال مجموعة من الخبراء المتخصصين بالمنظومة قاموا بتقسيم البرنامج إلى شقين ، الشق الأول نظرى تضمن تعريف المتدربين بالآلية الخاصة بعملية الإدارة والتشغيل لمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة، وبرامجها الثلاثة ، وطريقة الجمع السكنية و نظافة الشوارع والميادين والمحاور، وكيفية إدارة المحطات الوسيطة والنقل للمصانع ، ونظم إدارة عمليات تشغيل مصانع التدوير وخلايا الدفن الصحي الآمن، وتوفير محطات وسيطة متحركة، وإنشاء خلايا دفن صحي، ورفع كفاءة وإنشاء خطوط تدوير ومعالجة، مؤكدًا أن جميع المتدربين تعرفوا على كافة مراحل المنظومة ،وكيفية رصدها ومتابعتها وتقييمها بشكل عادل يعود بالنفع على تعظيم استخدام اصول الدولة بشراكة استراتيجية مع القطاع الخاص المتخصص في منظومة المخلفات الصلبة.

وأوضح التقرير ان الشق الثانى للبرنامج التدريبي هو الجزء العملي وشملت زيارات ميدانية بالاسبوع الاول له للمنطقة الغربية بمحافظة القاهرة ، وفي الاسبوع الثانى تم تنظيم زيارة الى شركة ارتقاء لخدمات البيئة ومجمع الجراجات وإدارة وغرف العمليات التابعة للشركة تم خلالها الاطلاع على كيفية إدارة نظم المعلومات فيما يتعلق بإدارة التشغيل والمتابعة والرصد ،وكيفية تقييم أداء العاملين والمشرفين في المنظومة على أرض الواقع من خلال استخدام نظم معلومات GIS أو باستخدام تطبيقات إلكترونية متكاملة في الرصد والمتابعة وإدارة التشغيل.

كما تم زيارة شركة انفيروماستر لخدمات البيئة وتدوير المخلفات والمسؤولة عن إدارة وتشغيل المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة حيث تم خلالها الاطلاع على مجمع نقاط الانطلاق و غرف العمليات التابعة لها ،والتعرف على كيفية إدارة عمليات التشغيل عن بعد من خلال منظومة التحول الرقمي ، وآلية تلقي الشركة للشكاوى سواء الواردة لهم من الوزارة أو من مركز معلومات مجلس الوزارة أو من هيئة نظافة وتجميل القاهرة، إضافة إلى تعرف المتدربين أيضاً على عملية الرقابة والتتبع وتقييم الأداء التى تعتمد عليها الشركة.

وأضاف التقرير أن الاختبارات النهائية التى تم اجراءها للمتدربين في ختام البرنامج التدريبي حول ماتم الحصول عليه من معرفة على مدارة 10 أيام أكدت انه تم رفع وعى العاملين بالفعل بتقنيات الرصد والمتابعة الفعالة لعمليات جمع ونقل المخلفات والتي تعتبر جزءاً أساسياً من إدارة المخلفات الحديثة.

كما ادركوا أهمسة استخدام التقنيات الحديثة في تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف، وتوظيف أنظمة إدارة المعلومات الجغرافية GIS لتحليل البيانات المكانية وتخطيط مسارات الجمع بكفاءة ، واستخدام البرمجيات المتخصصة لإدارة عمليات جمع المخلفات وتتبع الشكاوى وتحليل البيانات، واستخدام الحاويات الذكية مزودة بأجهزة استشعار لقياس مستوى الامتلاء، وتوظيف تقنية التعريف بترددات الراديو RFID لتتبع حاويات المخلفات مما يساعد في مراقبة حركتها وضمان جمعها في الوقت المناسب، وأهمية الالتزام بالمعايير البيئية.

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