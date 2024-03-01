تعرف على تشكيل البنك الأهلى لمواجهة فاركو

اعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الاول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة فاركو، والتر تنطلق، بعد قليل، ضم منافسا الجول ال١٥ من مسابقة الدوري الممتاز

وجاء التشكيل على النحو التالى

حراسة المرمى: محمد ابو جبل

خط الدفاع: محمد عبد الغنى، محمود الجزار، موسي فراوى، يعقوبو.

خط الوسط: محمد فتحى، سعيدو سيمبورى، احمد مدبولى، محمد بسيوني.

خط الهجوم: كريم بامبو، اسامة فيصل

ويجلس عل مقاع البدلاء كل من: حسن شاهين، محمود قاعود، عاصم صلاح، ابراهيم حسن، محمد هلال، ايمن اشرف، عماد فتحى، ياو انور، سيرجى اكا.