المركز الثقافي بطنطا يقدم أولى فعاليات ورش نوادي المسرح

شهد المركز الثقافي بطنطا، مساء أمس الخميس، انطلاق أولى فعاليات الورشة المسرحية "الرحلة.. من النص إلى العرض"، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وتستمر حتى 6 مارس الحالي، في سياق خطط وزارة الثقافة.

ووفق بيان صادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة اليوم الحمعة فقد تحدث الكاتب والناقد المسرحي طارق عمار خلال فعاليات الورشة عن التناغم بين النص والعرض المسرحي، مؤكدا أن الرسالة الأساسية للمسرح هي الترفيه مع نشر قيمة والتحدث مع أكثر من مستوى، منوها إلى ضرورة وصول المشاهد إلى فهم العرض ولا يتحقق ذلك الا بالتناغم بين فكرة النص وإخراج العرض المسرحي.

الورشة تعنى بهواة الإخراج والكتابة وأيضًا للتثقيف التمثيلي، وتقدمها الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وبإشراف المخرج المسرحي سامح عثمان.

تأتي الورشة تزامنًا مع عروض نوادي المسرح المقام حاليا علي مسارح قصور الثقافة بالمحافظات، وتقدم بالمركز يوميا في الواحدة ظهرا والرابعة عصرا محاضرات الورشة، بالإضافة إلى تدريبات عملية على أداء المسرح تدريب المخرج المسرحي محمد الطايع.