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الجمعة 01 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

أزمة في صفوف الاحتلال.. الجيش الإسرائيلي يعلن عن حاجته الماسة لـ 7 ألف جندي إضافي

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، بأن الجيش يعاني من نقص في العدد ويحتاج إلى 7 آلاف جندي إضافي. 

يأتي هذا الإعلان عقب تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، حيث أشار إلى أن حكومته ستبذل جهودًا لإنهاء إعفاء اليهود المتشددين من أداء الخدمة العسكرية، في ظل ضغوط سياسية تهدد استقرار ائتلافه الحاكم. 

وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي: "سنحدد أهدافًا لتجنيد اليهود المتشددين (الحريديم) في الجيش الإسرائيلي وفي الخدمات المدنية الوطنية وسنوفر الوسائل اللازمة لتحقيق هذه الأهداف".

 وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليا في إسرائيل أبطلت قانونًا في عام 2018 يُعفي الذكور المتشددين من التجنيد العسكري، مؤكدة على أهمية مشاركة المجتمع الإسرائيلي بأكمله في تحمل العبء الوطني للخدمة العسكرية.

نتنياهو الحريديم الجيش الإسرائيلي