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الجمعة 01 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر تشارك في حفل (افتح لي قلبك)

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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شاركت كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، بحفل (افتح لي قلبك) الذي أحياه كل من فريق (تي شوري) للتسبيح الكنسي، وفريق (جنود الكلمة) للمسرح الكنسي على مسرح (العلية) في كنيسة السيدة العذراء مريم في عزبة النخل- القاهرة.

ببركة وحضور الأنبا سيداروس، أسقف عام عزبة النخل والمرج، وقدس الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، وعدد من الآباء الكهنة، إذ شاركت الشماسة نورا ملوح، قائد كورال السيدة العذراء مريم السرياني الأرثوذكسي، بعدد من التراتيل والأغاني الروحية باللغة السريانية وبحسب الطقس الأنطاكي المقدس.

وقدم فريق (تي شوري) أول ألبوم ترانيم خاص به، كما أدَّت المرنمة نازريت باولس من السودان، مجموعة من التراتيل باللغة الأمهرية، ثم تخلل الحفل عروض مختلفة من فريق (جنود الكلمة) للمسرح.

وقد أعرب الأب الربان عن بالغ سعادته بهذه المشاركة، وشكر نيافة الأنبا سيداروس والآباء الأجلاء والكورال على حفاوة الاستقبال والدعوة الكريمة، كما أفصح عن عظيم فخره بالكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، التي تنمو أكثر وأكثر في النعمة بشكل مستمر وملحوظ.

الأب الربان فيليبس عيسى الربان فيليبس عيسى كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر السيدة العذراء الشماس الكنيسة السريانية الارثوذكسية