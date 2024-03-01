غدا.. "الدراما الرمضانية بين الواقع والمأمول" ندوة بالهناجر

تعقد في السادسة مساء غد السبت، ندوة نقدية بعنوان "الدراما الرمضانية بين الواقع والمأمول"، بقاعة الدكتورة هدى وصفي بمسرح مركز الهناجر للفنون في ساحة دار الأوبرا المصرية.

ويتحدث في الندوة كل من الكاتب والسيناريست محمد السيد عيد، والكاتب المسرحي والسيناريست محمد عبدالحافظ ناصف، رئيس مجلس ثقافة الطفل، والسيناريست وليد كمال، ويدير اللقاء الدكتور أحمد الباسوسي.

وسيشهد الموسم الرمضاني 2024 منافسة شرسة لمجموعة متنوعة من المسلسلات الدرامية أبرزها "عتبات البهجة" عن رواية الكاتب إبراهيم عبدالمجيد، والعمل رؤية تلفزيونية وإشراف درامي للدكتور مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، ومن بطولة الفنان يحيى الفخراني، وصلاح عبدالله، وجومانة مراد، وآخرون؛ و"الحشاشين"، للكاتب عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي، ومن بطولة الفنانين: كريم عبدالعزيز، وفتحي عبدالوهاب، وأحمد عيد، نيقولا معوض، وآخرون؛ و"مليحة" للكاتبة رشا عزت، وإخراج عمرو عرفة، ومن بطولة الفنانين: ميرفت أمين، ومحمد دياب، وحنان سليمان، وآخرون؛ و"بيت الرفاعي" من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال، ومن بطولة كل من: أحمد رزق، وأمير كرارة، وأحمد فؤاد سليم، وعايدة رياض، وسيد رجب، وآخرون، وغيرها من المسلسلات.