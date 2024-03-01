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الجمعة 01 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

هجوم أمريكي بريطاني يستهدف منطقة الجبانة بمدينة الحديدة غربي اليمن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الأربعاء، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" (سابقًا "إكس")، بأن هجومًا أمريكيًا بريطانيًا استهدف منطقة الجبانة في مدينة الحديدة غرب اليمن.
 وتواصل أمريكا وبريطانيا شن ضربات جوية على جماعة الحوثيين في اليمن، ردًا على الهجمات التي نفذتها الجماعة ضد سفن في البحر الأحمر.

اليمن الحوثيين