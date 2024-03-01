هجوم أمريكي بريطاني يستهدف منطقة الجبانة بمدينة الحديدة غربي اليمن

أفادت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الأربعاء، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" (سابقًا "إكس")، بأن هجومًا أمريكيًا بريطانيًا استهدف منطقة الجبانة في مدينة الحديدة غرب اليمن.

وتواصل أمريكا وبريطانيا شن ضربات جوية على جماعة الحوثيين في اليمن، ردًا على الهجمات التي نفذتها الجماعة ضد سفن في البحر الأحمر.