الفصائل الفلسطينية تصدر بيانًا مشتركًا يتضمن 9 بنود

في بيان ختامي صادر عن الفصائل الفلسطينية بعد اجتماعها في موسكو، أكدت استمرارها في العمل نحو تحقيق "وحدة وطنية شاملة" تجمع جميع القوى والفصائل في البلاد.

واتفقت الفصائل الفلسطينية على تسع بنود هم

1- مواجهة العدوان الإسرائيلي العنيف وسياسة الإبادة التي تستهدف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، بالاعتماد على دعم ومساندة ومشاركة من الولايات المتحدة الأمريكية.

2- مقاومة ووقف وإفشال محاولات التهجير من أرض فلسطين وخاصة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، والتأكيد على عدم شرعية الاستيطان والتوسع الاستيطاني وفقًا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

3- السعي إلى رفع الحصار الهمجى في قطاع غزة والضفة الغربية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية الحيوية دون أي قيود أو شروط.

4- إجبارالجيش الإسرائيلي للانسحاب من قطاع غزة ومنع أي محاولات لتثبيت الاحتلال أو السيطرة على أي جزء منه بحجة إقامة مناطق عازلة، مع الالتزام بوحدة الأراضي الفلسطينية وفقًا للقانون الدولي.

5- رفض أي محاولات لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى إنكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطينية حرة ومستقلة بكامل السيادة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعاصمتها القدس، وفقًا للقرارات الدولية.

6- تعزيز الصمود والمقاومة لشعبنا في فلسطين، ودعمهم في قطاع غزة والضفة الغربية، وخاصة في القدس، لتخطي الصعوبات التي نتجت عن العدوان الإسرائيلي، ولإعادة بناء ما دمره الاحتلال، وتقديم الدعم لعائلات الشهداء والجرحى وجميع المتضررين من فقدان منازلهم وممتلكاتهم ومصادر دخلهم.

7- التصدي للمؤامرات والانتهاكات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك من قبل الاحتلال، والمعتدى على حرية العبادة خلال شهر رمضان الكريم، ومنع المصلين من الوصول إليه، بالإضافة إلى الوقوف بحزم ضد أي مساس بمكانة المسجد الأقصى ومدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

8- تقديم الدعم الشامل للأسرى والأسيرات المحتجزين في السجون، الذين يتعرضون لتعذيب وقمع مختلف، والالتزام بالعمل الجاد لإعطاء الأسرى الأولوية، وبذل كل جهد ممكن لتحريرهم.

9-تأكيد على ضرورة حماية ودعم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الاونروا” ودورها الحيوي في تقديم الرعاية لهم، وذلك حتى تحقيق عودتهم إلى ديارهم، وتنفيذ القرار الدولي رقم 194 الصادر عن الأمم المتحدة.

وأعربت الفصائل الفلسطينية في بيانها المشترك عن تقديرها لجنوب أفريقيا على دعمها للشعب الفلسطيني والدور الرئيسي الذي لعبته في تقديم القضية إلى محكمة العدل الدولية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جريمة الإبادة الجماعية.

تستضيف روسيا جولة من الحوار بين الفصائل الفلسطينية، في محاولة جديدة لتحقيق تقدم في ملف المصالحة الفلسطينية التي تعاني من التعثر منذ 17 عامًا.

قد تكون هذه المرة الأولى التي تجتمع فيها الفصائل الفلسطينية منذ 7 أكتوبر 2023، خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

انطلقت المفاوضات بين الفصائل الفلسطينية في موسكو أمس الخميس بهدف تقريب وجهات النظر لإنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية، على أساس يتفق عليه الجميع.