للعام الرابع.. تجديد الثقة في المخرج سامح بسيوني كمديرا لفرقة مسرح الشباب

جددت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الثقة في المخرج سامح بسيوني كمديرًا عامًا لفرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفني للمسرح، وذلك للعام الرابع على التوالي.

ووجه المخرج سامح بسيوني مدير عام فرقة مسرح الشباب، الشكر للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والمخرج خالد جلال رئيس شئون قطاع الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح على تجديد الثقة كامديرا لفرقة مسرح الشباب للعام الرابع، قائلا: "اللهم لك الحمد والشكر.. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

ومنذ أن تولى المخرج سامح بسيوني مسئولية مدير عام فرقة مسرح الشباب، وقد شهدت الفرقة تطورًا ملحوظًا على مدار أربع سنوات متتالية من حيث جودة العروض المسرحية المقدمة، والتي شاركت في المهرجان القومي للمسرح المصري في دوراته السابقة وحصلت على العديد من الجوائز منها: أفضل عرض متكامل، وأحسن تمثيل، وإخراج، وسينوغرافيا وغيرها.

وكانت آخر عروض فرقة مسرح الشباب التي عرضت في العام الماضي مسرحية "قبل الخروج"، وذلك على خشبة مسرح أوبرا ملك برمسيس، والعمل من تأليف محمد زناتي، رؤية درامية وإخراج هاني السيد.

كما يُعرض للمخرج سامح بسيوني حاليًا على مسرح الهوسابير بوسط البلد، مسرحية "جريمة بيضاء" عن قصة "العطل" للكاتب السويسري فريدريش دورينمات، وترجمة سمير جريس، والعمل من كتابة يسري حسان.

