افتتاح 3 مساجد جديدة بتكلفة إجمالية 7 ملايين و800 ألف جنيه في البحيرة.. صور

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة، افتتاح 3 مساجد جديدة بمراكز كفر الدوار وايتاي البارود و الدلنجات بتكلفة إجمالية 7 مليون و 800 ألف جنيه، في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

تضمن افتتاح مسجد الرحمن بقرية الجيزة التابعة لمركز كفر الدوار على مساحة 167 م2 بتكلفة إجمالية مليوني جنيه، مسجد الكبير بقرية ربيع شنديد التابعة لمركز إيتاي البارود على مساحة 1000 م بتكلفة إجمالية 5 مليون جنيه، مسجد عزبة منفى لابد بقرية لابد رزافة - الدلنجات على مساحة 90 م بتكلفة إجمالية 80000 ألف جنيه.

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان " الاستعداد لرمضان بالتكافل ومجالس العلم وتلاوة القرآن"، أن مجالس العلم من أطيب المجالس وأزكاها، وأشرفها قدرا عند رب العالمين، ففي رحابها يتدارس العلم النافع، الذي يزكي العقول، ويبني الوعي، ويرشد إلى الطريق المستقيم، ومع اقتراب شهر رمضان المبارك ينبغي أن نهيئ قلوبنا لاستقبال نفحاته واغتنام أنواره وبركاته بتلاوة القرآن الكريم ومجالس العلم، فهو شهر القرآن الكريم، وان من أهم ما نستقبل به هذا الشهر الكريم هو التكافل والتراحم، وسعة الإنفاق في سبيل الله ( عز وجل)، فمن يسر على معسر يسر الله عليه، ومن فرج عن إنسان كربة فرج الله( عز وجل) عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر إنسانا ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن سار بين الناس جابرا للخواطر أدركه لطف الله في جوف المخاطر.