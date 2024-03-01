"سويلم" يقرر نقل مديري الرى والهندسة بالإسماعيلية للتقاعس عن متابعة ترعة بورسعيد

قام الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى صباح اليوم الجمعة، بزيارة لمحافظتى الاسماعيلية وبورسعيد لتفقد أعمال تطهير ترعة بورسعيد بنطاق المحافظتين، وذلك فى إطار جولاته الميدانية لمتابعة مشروعات وأعمال الوزارة بمختلف المحافظات؛ إذ التقى الدكتور سويلم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الذى أعرب عن ترحيبه بزيارة الوزير .

وتفقد الدكتور سويلم يرافقه اللواء الغضبان أعمال تطهير ترعة بورسعيد بمواقع كوبرى السكة الحديد عند الكيلو ٣٣.٠٠٠ من الترعة ، والصاولة الواقعة عند كيلو ٣١.٧٠٠ عند رافع محطة مياه الشرب التي تخدم محافظة بورسعيد ، وعند الكيلو ٥.٦٠٠ على ترعة بورسعيد .

وقد وجه الدكتور سويلم بسرعة إزالة التعديات الواقعه علي ترعة بورسعيد والتي تسبب اختناقات بالقطاع المائي للترعة بالتنسيق بين أجهزة الوزارة ومحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد خلال شهر من تاريخه، لإمكان قيام الوزارة من تنفيذ ونهو أعمال تكريك ترعة بورسعيد فى المسافة من كيلو ٣٣ وحتى كيلو ٣٦ قبل موسم أقصي الاحتياجات القادم .

كما وجه الدكتور سويلم بنقل مدير عام رى الإسماعيلية ومدير الهندسة من مواقعهم للتقاعس عن المتابعة وماحدث من تأخير فى تنفيذ أوامر عقود التطهيرات بترعة بورسعيد ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والتعاقدية تجاه المقاول لعدم التزامه بالبرنامج الزمنى المقرر لتنفيذ أعمال تطهير الترعة ، والتوجيه ايضا باستكمال أعمال التطهير خلف كوبري السكة الحديد بإستخدام حفارة مناسبة على صندل لإمكان تنفيذ التطهير بكفاءة بكامل عرض القطاع المائى .