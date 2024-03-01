تعرف على عروض "ثقافة الإسكندرية" بنوادي المسرح الإقليمي

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، تحت شعار "مسرح في كل حتة في مصر".

وقدمت فرقة قصر ثقافة الأنفوشي بفرع الإسكندرية أولى عروضها المسرحية، وجاء الأول بعنوان "كروج" عن نص "مكان مع الخنازير" للكاتب أثول فوجارد، وتدور أحداثه خلال الحرب العالمية الثانية، حول ضابط روسي يخشى المشاركة في الحرب، ويتمكن من الهرب من أجل العودة إلى موطنه، ويضطر للاختباء في حظيرة للخنازير خوفا من القتل حال اكتشف أمره، ليتفاجأ بعد السنوات التي قضاها مختبئا بالحظيرة أن منزله تعرض للقصف.

العرض بطولة أحمد أمين، استر فايز، استعراضات لؤي هاني، محمد مجدي، ملك الله سمير، محمد مازن، تعبير حركي أحمد رحيم، ماكياج ريم الصاوي، إكسسوارات إسراء رافع، ملابس أمين وإسراء خطاب، تنفيذ ديكور لينا ولورا عباس، إعداد وتنفيذ موسيقي محمود إسماعيل، مخرجين منفذين سلمى عبد الله وعمر الغزال، تصميم وتنفيذ إضاءة محمد فاروق، دراما تورج وإخراج أحمد أمين.

العرض الثاني بعنوان "قصة حديقة الحيوان" عن نص الكاتب الأمريكي إدوارد ألبي، وتدور أحداثه حول فكرة الصراع الطبقي من خلال شخصين وهما "چيري" فنان تشكيلي يعيش حياة مهمشة، و"بيتر" من طبقة أرستقراطية، ويقدم جيري طوال العرض مجموعة من الحكايات تتناول الظلم الواقع عليه، ويتعرض في النهاية إلى القتل على يد زميله بالخطأ، فيقرر الآخر الانتحار لينتهى الصراع بينهما.

النص أداء مصطفى النجار ومحمد رمضان، دراما تورج محمد السيد، ملابس وإكسسوارات مريم أحمد، تصميم وتنفيذ الإضاءة جاسر الفرن، تصميم وتنفيذ الديكور محمد البرشومي، دراما حركية عبد الحميد أحمد، إعداد وتنفيذ موسيقي إسلام عبد الجواد، مساعد مخرج حسام عبد الجواد.

العروض تقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وإنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وجاءت بحضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من مصمم الديكور د. حازم شبل، الكاتب والناقد يسري حسان، المخرج تامر كرم، ودينا فوزي عضو الرقابة على المصنفات، ويأتي ضمن عروض إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان.

ويشهد إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي هذا الموسم تقديم 49 عرضا منهم 4 عروض لفرع ثقافة المنوفية، 13 لفرع ثقافة الغربية، و8 عروض لفرع ثقافة البحيرة ويشارك فرع ثقافة مطروح بعرض واحد، بينما يشارك فرع ثقافة الإسكندرية يشارك ب 23 عرضا مسرحيا.

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