شاكيرا تشارك جمهورها أخبار ألبومها الجديد مع كاردي بي على واتساب



شاركت المغنية الكولومبية الأصل شاكيرا أخبارًا هامة عبر قناة تطبيق الواتساب الخاصة بها تتعلق بألبومها الجديد، من خلال رسالة صوتية أكدت شاكيرا وكاردي بي أنهما ستتعاونان على ألبومها الجديد، الذي يحمل عنوان Las Mujeres Ya No Lloran، المقرر إصداره في 22 مارس الجاري.

وقالت كاردي خلال الرسالة الصوتية: "أنا سعيدة جدًا بهذا التعاون، فهو بمثابة حلم، حيث نعمل معا على أغنية بعنوان Puntería."

الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تجتمع فيها المغنيتان معًا لتأليف أغنية وستواصل شاكيرا مشاركة المزيد من المحتوى والمستجدات من وراء الكواليس حصريًا مع المعجبين على قناة واتساب الخاصة بها حتى إصدار الألبوم.