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الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

غدا.. المعرض الجماعي الثاني لدعم الفنون البصرية بنوكس آرت جاليري

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يقدم نوكس ارت جاليري غدا السبت في السادسة مساء المعرض الجماعي الثاني لدعم الفنون البصرية في التجمع 
المعرض يضم نخبة مختارة من الفنانين المعاصرين  ومنهم طاهر عبدالعظيم، سامح إسماعيل،أحمد سليم، مي حشمت، مريم حتحوت وسوزي عرفه  يستمر المعرض حتى نهاية شهر رمضان المبارك

تقوم فكرة نوكس آرت جاليري على التعاون والتنسيق بين الجاليريهات المختلفة في مصر والعالم العربي، حيث يقوم كل جاليري بتنظيم معرض لمجموعة فنانين لمدة محددة، وبمجرد انتهاء تلك المدة يتولى جاليري آخر التنظيم، وهكذا لتصبح هذه المساحة داعمة لكل الفنانين التشكيلين.

نوكس آرت جاليرى الفنون البصرية آرت جاليري شهر رمضان