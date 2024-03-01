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الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة

دهب
دهب
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تراجعت اسعار الذهب في بداية منتصف  اليوم الجمعة، حيث وصل سعر الذهب إلى مستوى 2910 جنيها للجرام، وهو من عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر. وتراجعت الأسعار بحوالي 70 جنيهًا عن التعاملات الصباحية

أما بالنسبة لأسعار الذهب الحالية لجميع الأعيرة، فعيار 24 يُسجل 3337 جنيهًا، عيار 18 يُسجل 2503 جنيهات، وعيار 14 يُسجل 1947 جنيهًا، بينما يبلغ سعر الجنيه الذهب 23360 جنيها.

في السوق العالمية، ارتفعت أونصة الذهب على نحو طفيف في نهاية شهر فبراير، مع سيطرة التذبذب على تحركاتها خلال هذا الشهر. يظهر تماسك سعر الذهب قدرته على تحمل الضغط السلبي نتيجة توقعات الفائدة الأمريكية وارتفاع الطلب على المعدن النفيس.

سجل سعر الذهب العالمي اليوم ارتفاعًا بنسبة 0.1%، ليصل إلى أعلى مستوى عند 2048 دولار للأونصة. يأتي ذلك بعد افتتاح جلسة اليوم عند 2044 دولارًا للأونصة، وذلك بعد ارتفاعه يوم أمس بنسبة 0.5%، حيث سجل أعلى مستوى عند 2050 دولار للأونصة.

في شهر فبراير، ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3%، ليغلق عند 2044 دولارًا للأونصة، بعد تسجيل أعلى مستوى عند 2065 دولار وأدنى مستوى عند 1984 دولار.

 

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