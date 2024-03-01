صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 30228 شهيدا و71377 إصابة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 147 على قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 193 شهيدا و920 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة، أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وكشفت الوزارة عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 30228 شهيدا و71377 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.