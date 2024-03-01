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الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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رئيس هيئة الرقابة النووية يلتقي نظيره الياباني لبحث أوجه التعاون المستقبلية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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التقى الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس ادارة الهيئة اليوم الجمعة، الدكتور Yamanaka Shinsuke رئيس هيئة الرقابة النووية باليابان وذلك في مقر هيئة الرقابة النووية اليابانية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للتواصل مع الشركاء وأصحاب المصلحة، وفي إطار سعي الهيئة تبادل الخبرات مع الهيئات الرقابية المماثلة على المستوى الدولي والاقليمي.

واستهل اللقاء بترحيب الجانب الياباني بالاجتماع وسعي الهيئة المصرية الدائم للتعاون مع نظيراتها.

وخلال الاجتماع تم بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين والتأكيد على أهمية تبادل الخبرات بين كل من الهيئة المصرية واليابانية.

وخلال الاجتماع استعرض الاستاذ الدكتور سامي شعبان أهم ما حققته الهيئة من نجاحات في ظل الدعم الذي قدمته الدولة المصرية لتحقيق استقلالية هيئة الرقابة المصرية بما يمكنها من تحقيق رؤية الهيئة وتنفيذ سياساتها لحماية المواطنين والممتلكات والبيئة من المخاطر الأشعة المؤينة.

واتفق الجانبان على بدء التواصل بين فريقي العمل في الهيئتين الرقابيتين لصياغة إطار مؤسسي يتم من خلاله التعاون وتبادل الخبرات ولاسيما في مجال التدريب وبناء القدرات وإدارة المعرفة.

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية هيئة الرقابة النووية باليابان