يوتيوب تفعل ميزة "وضع صورة داخل صورة" لغير المشتركين فى Premium قريبا

أصدر YouTube ميزة جديدة وهي طرح Pip "صورة داخل صورة" لجمهور أكبر في عام 2021، حيث تعمل هذه الميزة المتداولة لتطبيق زيادة الفيديو للمستخدمين ومشاهدة مقاطع الفيديو أثناء الوصول إلى التطبيقات الأخرى على أجهزتهم، ويلجأ مستخدمو YouTube في الأسواق خارج الولايات المتحدة إلى اشتراك Premium للوصول إلى وظيفة Pip.

تشير المنشورات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي إلى أن المستخدمين غير المميزين في أوروبا يمكنهم حاليا الوصول إلى وظيفة YouTube Pip، وتشير الكثير من المواضيع على Reddit إلى أن YouTube يطرح وضع Pip لغير المشتركين خارج الولايات المتحدة.



وتشمل المنشورات مقاطع فيديو للميزة لإضافة مصداقية إلى المطالبات، وتظهر مقطعا صغيرا في نافذة عائمة لمقاطع الفيديو الموسيقية أثناء استخدام تطبيقات أخرى على أجهزتهم، ويبدو أن المستخدمين من منطقة أوروبا إلى درجة واسعة قد اكتشفوا ميزة Pip على أجهزتهم.



ولم يكشف YouTube بعد عن Pip إلى غير المشتركين خارج الولايات المتحدة، لذا، ينبغي الاهتمام في هذه المعلومات.

ومن المتوقع أن تقوم Google باختبار Pip مع مجموعة متميزة من المستخدمين الأوروبيين غير المتميزين، ويمكن أن يعتمد الطرح العرضي إلى أخطاء غير معروفة.



ومع ذلك، فإن التعليق الأخير من حساب YouTube X لايمثل مع هذا الادعاء، وتنص على أن Pip خارج الولايات المتحدة ويختص حاليا على الاشتراكات المميزة.

وذلك وفقا لصفحة دعم YouTube لـ Pip، سيلزم على المستخدمين خارج الولايات المتحدة الاشتراك في Premium للوصول إليه.



وأفادت جوجل عن دعم ميزة Picture-in-Picture لكل مشتركي YouTube Premium على نظام iOS في كل الدول بما في ذلك الهند في عام 2021، على نظام Android، كانت ميزة المهام المتعددة متاحة لبعض الوقت.