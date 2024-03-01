اليوم.. المقاولون في مهمة صعبة امام سيراميكا بالدوري الممتاز

يدخل فريق المقاولون العرب في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة مواجهة في غاية الصعوبة امام نظيره سيرميكا على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر

في افتتاح مباريات الأسبوع الخامس عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

تاتي صعوبة اللقاء بالنسبة للمقاولون العرب الذي يواجه ظروف صعبة بسبب سوء النتائج منذ بداية الموسم.

وحقق فريق سيراميكا في الجولة الاخيرة الفوز على بلدية المحلة بنتيحة 5-3

بينما خسر المقاولون امام المصري بهدف الأسبوع الماضي

ويحتل سيراميكا المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعدما لعب 12 مباراة حقق 5 انتصارات وتعادل في 3 مواجهات وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 15 هدف



بينما المقاولون يعاني من شبح الهبوط هذا الموسم ويحتل المركز الـ 16 برصيد 8 نقاط حيث لعب الذئاب 12 مباراة فاز في واحدة وتعادل في 5 مواجهات وخسر 7 لقاءات أخرى وسجل لاعبو المقاولون 14 هدفًا واستقبلت شباكهم 22 هدفًا آخر.