محافظ المنوفية يحيل 100 من العاملين بمستشفيات السادات والخطاطبة للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إحالة (100) من العاملين بمستشفيات السادات والخطاطبة للتحقيق بالإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام المحافظة، وذلك لتغيبهم وتركهم العمل بدون إذن رسمي وتقصيرهم في أداء مهام واجبهم الوظيفي.

جاء ذلك وفقًا ًللتقرير الذى تلقاه محافظ المنوفية من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات بشأن المرور الميداني المفاجئ للتفتيش والمتابعة على المستشفيات والوحدات الصحية والجهات الخدمية بنطاق المحافظة تنفيذًا لتوجيهات المحافظ للتأكد من انتظام منظومة العمل وتحقيق الانضباط للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

هذا وتضمن التقرير المرور على مستشفى السادات المركزي وتبين من خلال الاطلاع على سجلات الحضور والانصراف (61) حالة غياب بدون إذن (9) حالات ترك عمل، بالإضافة إلى المرور على مستشفى الخطاطبة وتبين غياب (30 ) حالة بدون إذن رسمي .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على الاستمرار في شن الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة لكافة القطاعات الخدمية ولاسيما القطاع الصحي كونه أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة، مشددًا على إتباع مبدأ الثواب والعقاب للارتقاء بمنظومة العمل وتقديم خدمات أفضل تنال رضا المواطنين.