خبير يكشف الأثر الاقتصادي لصفقة مشروع رأس الحكمة على الأسواق

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إنه بمجرد الحديث عن اتفاقية مشروع رأس الحكمة، حدثت صدمة لأسعار الصرف وتراجع سعر الدولار وغيرها من العملات، مع ارتفاع قيمة الجنيه، موضحا ان الصفقة كان لها اثر اقتصادي على أسعار السلع والخدمات والتي بدأت في التراجع، وعدد من خزنوا بعض السلع بدءوا في إعادتها للأسواق قبل انخفاض أسعارها.

وأضاف "جاب الله"، خلال مداخلة ببرنامج "هذا الصباح"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه مع توالي دفعات مشروع رأس الحكمة يأتي اليقين، من صحة الصفقة وتزول الشكوك وبالتالي هذه الدفعات تنقل الأثر المعنوي إلى المادي الحقيقي، ويتم ضخها في البنك المركزي ليكون هناك معادل مصري يتم تنفيذه على أرض الواقع، لذا تتم متابعة الخطوة الأولى.

وأشار إلى أن المعادل المصري للوديعة الإماراتية التي سيتم ضخها في المشروع ستتوجه في الإنشاءات والبنية التحتية التي ستقوم بها الشركة، وبالتالي من ستقوم بذلك هي شركات يعمل بها مصريون يحصلون على رواتب، ومن ثم سيتم ضخ المعادل المصري للوديعة الإماراتية للمصريين في صورة مشروعات ستجرى في هذه المنطقة.

ولفت إلى أن القيمة الدولارية ستدعم السيولة النقدية المصرية، وستقوم بسد الفجوة التمويلية المصرية التي تأثرت بها ارتباطا بالظروف الخارجية مثل تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية وفيروس كورونا وسخونة البحر الأحمر وغيرها من الأحداث الخارجية.