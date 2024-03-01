وفاة شاب من الفيوم إثر سقوط جدار عليه خلال عمله بالسعودية

حالة من الصدمة والحزن الشديد سادت بين أهالي قرية سنهور القبلية التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، بعد وصول خبر وفاة أحد أبناء القرية في حادث سقوط حائط عليه خلال عمله بالمملكة العربية السعودية.

وعقب وقوع الحادث هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقلت الشاب إلى مشرحة أحد المستشفيات بالسعودية، وبالفحص تبين أنه مصري الجنسية، ويدعى أحمد عاطف فاضل سالم، من قرية سنهور القبلية بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشف إسلام. ع أحد أبناء قرية سنهور القبلية بمركز سنورس بالفيوم عن تفاصيل الوفاة التي حدثت، بأنه اتصل بأسرته للاطمئنان عليهم، ثم أخبرهم بأنه قام بحجز تذكرة العودة إلى القاهرة فجر يوم الأحد القادم، بعد أن حدد أهله موعد زفافه ليكون الاثنين المقبل.

وأضاف، أنه كان رحمة الله عليه مبتسما بشوشا لقرب زفافه على عروسه التي اختارها قلبه، لكنه لم يدرِ أن القدر سيحرمه منها.

كما قال محمد.ط أحد أصدقاء الشاب، إن أسرة الراحل أصيبت بحالة كبيرة من الحزن عقب وفاة نجلهم.

وأضاف أن الشاب الراحل كان يتمتع بحسن الخلق والأخلاق الطيبة بين أهالي قرية سنهور القبلية التابعة لمركزسنورس بمحافظة الفيوم.

وواصل، أن السلطات السعودية صرحت بدفن ونقل جثمان الشاب دون الحاجة إلى تشريحه، خاصة أنه لا يوجد أي اتهام أو شبهة جنائية.

وأشار إلى أن القنصلية المصرية العامة في الرياض صرحت بنقل الجثمان إلى مصر، بعد الانتهاء من إجراءات الترحيل.

كما تحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لدفتر عزاء لنعي الشاب، داعين الله عز وجل أن يغفر له ويلهم أهله الصبر والسلوان.