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الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. الأهلي يستضيف يانج أفريكانز .. سيلتا فيجو يواجه ألميريا.. لاتسيو يصطدم بـ "ميلان"

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الجمعة الموافق 1 مارس 2024 على النحو التالي:

الدوري المصري
4:00 فاركو - البنك الأهلي
7:00 سيراميكا كليوباترا - المقاولون العرب

دوري أبطال أفريقيا
6:00 شباب بلوزداد - ميدياما
6:00 الأهلي - يانج أفريكانز

الدوري الإسباني  
10:00 سيلتا فيجو - ألميريا

الدوري الإيطالي
9:45 لاتسيو - ميلان

الدوري الألماني
9:30 فرايبورج - بايرن ميونخ

الدوري الفرنسي
10:00 موناكو - باريس سان جيرمان

الدوري السعودي
4:00 أبها - الطائي
4:00 الأخدود - الرياض
7:00 الهلال - الاتحاد

فاركو الأهلى دوري أبطال أفريقيا يانج أفريكانز سيراميكا كليوباترا ميلان