تشاهدون اليوم.. الأهلي يستضيف يانج أفريكانز .. سيلتا فيجو يواجه ألميريا.. لاتسيو يصطدم بـ "ميلان"

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الجمعة الموافق 1 مارس 2024 على النحو التالي:

الدوري المصري

4:00 فاركو - البنك الأهلي

7:00 سيراميكا كليوباترا - المقاولون العرب

دوري أبطال أفريقيا

6:00 شباب بلوزداد - ميدياما

6:00 الأهلي - يانج أفريكانز

الدوري الإسباني

10:00 سيلتا فيجو - ألميريا

الدوري الإيطالي

9:45 لاتسيو - ميلان

الدوري الألماني

9:30 فرايبورج - بايرن ميونخ

الدوري الفرنسي

10:00 موناكو - باريس سان جيرمان

الدوري السعودي

4:00 أبها - الطائي

4:00 الأخدود - الرياض

7:00 الهلال - الاتحاد