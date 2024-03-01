تشاهدون اليوم.. الأهلي يستضيف يانج أفريكانز .. سيلتا فيجو يواجه ألميريا.. لاتسيو يصطدم بـ "ميلان"

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الجمعة الموافق 1 مارس 2024 على النحو التالي:
الدوري المصري
4:00 فاركو - البنك الأهلي
7:00 سيراميكا كليوباترا - المقاولون العرب
دوري أبطال أفريقيا
6:00 شباب بلوزداد - ميدياما
6:00 الأهلي - يانج أفريكانز
الدوري الإسباني
10:00 سيلتا فيجو - ألميريا
الدوري الإيطالي
9:45 لاتسيو - ميلان
الدوري الألماني
9:30 فرايبورج - بايرن ميونخ
الدوري الفرنسي
10:00 موناكو - باريس سان جيرمان
الدوري السعودي
4:00 أبها - الطائي
4:00 الأخدود - الرياض
7:00 الهلال - الاتحاد