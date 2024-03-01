اليوم.. أبطال "العادلون" في ضيافة مسرح الطليعة

يشهد مسرح الطليعة، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، أولى ليالي العرض المسرحي "العادلون"، والذي يستمر حتى الثلاثاء المقبل، الموافق 5 مارس الجاري.

"العادلون" من إنتاج التجارب النوعية بالإدارة العامة للمسرح، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، والذي تدور أحداثه في إطار فلسفي، حول مجموعة من الفدائيين الفلسطينيين الذين يخططون لاغتيال أحد قادة الكيان الصهيوني.

في حين يؤكد العرض على صورة المناضل العادل، الذي يعطي الأولوية للمواقف الإنسانية دون أن يفقد روح الانتفاضة التي يؤمن بها، حيث يمكن تحقيق العدالة بشرف وحرية وليس عن طريق القتل أو العدائية فقط.

يشارك في بطولة المسرحية الفنانين: محمد فاضل، زخالد رأفت، ورامي نادر، والسعيد قابيل، وهدير طارق، وعبدالرحمن كمال، موسيقى محمد خالد، ديكور وملابس سماح نبيل، إضاءة محمد الطايع، مخرج منفذ ياسر الوكيل، مدقق لغوي أحمد سعيد، هيئة الإخراج: مروان عثمان، ومحمد ياسر، وهدير السيد، ومي شاهين، وعمر عزيز، والعرض عن رائعة الكاتب الفرنسي ألبير كامو، ومن إعداد محمد عبدالرحمن، وإخراج محمد فاضل القباني.