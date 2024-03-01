"ثقافة ديروط" يقدم ملتقى أدبي عن الترجمة الأدبية

نظم قصر ثقافة ديروط برئاسة محمد أبو العيون التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة ملتقي ثقافي أدبي ضمن فعاليات برنامج الإبداع الأدبي لنادي الأدب بقصر ثقافة ديروط برئاسة الأديب الدكتور ناجح جاد، تحت عنوان " الترجمة الادبية وترجمة الشعر" .

شارك في الملتقى الدكتور سعيد أبوضيف عضو هيئة التدريس بكلية الاداب جامعة أسيوط ورئيس نادي الترجمة الحديثة وتحدث عن ترجمة اعمال الروائي المصري الحائز على جائزة نوبل فى الرواية نجيب محفوظ ومدي صدق الترجمة الادبية فى نقل المعاني الثقافية والتراث المصري الأصيل وكذلك مدي صدق ترجمة الشعر الى اللغات الأجنبية

كما تحدث الدكتور إبراهيم فرغلي - دكتور الأدب الإنجليزي من جامعة المنيا عن التأثير والتأثر بين الأدب العربي والأدب الانجليزي

بينما قدم أسامة أنور أستاذ الإعلام التربوي بوزارة التربية والتعليم رؤية جوهرية عن دور الترجمة وأهميتها فى الثقافة العامة وخاصة لطلاب المدارس و تحدث أحمد أسامة المترجم المعتمد عن أنواع الترجمة وقدم نصائح للمترجمين الجدد