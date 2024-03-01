تعرف على التشكيل المتوقع للأهلي أمام يانج أفريكانز بدوري أبطال إفريقيا

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق يانج أفريكانز التنزاني في لقاء الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا في اللقاء المقرر إقامته في تمام السادسة من مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة يانج أفريكانز التنزاني بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبدالمنعم - علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية - أكرم توفيق - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - وسام أبو علي - كريم فؤاد.

الأهلي واجه يانج أفريكانز في 11 مباراة حيث فاز في 6 وتعادل 4 مرات وخسر في مباراة واحدة.

والتقى الأهلي مع يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا عام 1982، فاز ذهابًا في القاهرة بنتيجة 5-0، وتعادل إيابًا في تنزانيا بنتيجة 1-1.

كما التقى الأهلي مع يانج أفريكانز في الدور الأول من دوري أبطال أفريقيا نسخة 1988، وتعادل الأهلي ذهابًا في تنزانيا بنتيجة 0-0، وفاز إيابًا في القاهرة بنتيجة 4-0.

كما فاز الأهلي ذهابًا في مصر على يانج أفريكانز بنتيجة 3-0 في الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا 2009، وإيابًا في تنزانيا 1-0.

وفي الدور الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2014، تلقى الأهلي هزيمة ذهابًا في تنزانيا 0-1، وفاز إيابًا في مصر 1-0، وتأهل بركلات الترجيح.

ولعب الأهلي مع يانج أفريكانز في الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا نسخة عام 2016، وتعادل ذهابًا في تنزانيا 1-1، وفاز إيابًا في القاهرة بهدفين مقابل هدف.

وآخر لقاء جمع الأهلي مع يانج افريكانز التنزاني كان في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي وانتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

افتتح الأهلي مشواره بالنسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا بتخطي عقبة سانت جورج الإثيوبي ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغاني فى أول جولة من دور المجموعات بإستاد السلام، ثم واجه يانج أفريكانز التنزاني فى ملعبه وتعادل بهدف لكل فريق ثم تعادل مع شباب بلوزداد الجزائري سلبياً فى القاهرة ثم واجه شباب بلوزداد بالجزائر وتعادل سلبياً ثم واجه ميدياما الغنى.

فيما افتتح يانج أفريكانز التنزاني مشواره في النسخة الحالية بدوري ابطال افريقيا بالفوز على أساس تيليكوم بطل جيبوتي بهدفين دون رد في الدور التمهيدي الأول بلقاء الذهاب ثم حقق فوزاً عريضاً بمباراة الإياب بخماسية مقابل هدف ، ونجح في تخطى عقبة المريخ السوداني في الدور التمهيدي الثاني بالفوز ذهاباً بهدفين دون رد والفوز إياباً بهدف دون رد ليصعد لدور المجموعات ويخسر مباراته بالجولة الأولى أمام شباب بلوزداد الجزائري بثلاثية دون رد ثم تعادل مع الأهلي بهدف لكل فريق ثم تعادل مع ميدياما الغاني بهدف لكل فريق ثم فاز على ميدياما بثلاثية دون رد.