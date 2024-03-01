احترق بالكامل.. المعمل الجنائي يعاين حريق منزل بمنشية القناطر

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق منزل بقرية بنى سلامة التابعة لمركز منشية القناطر، وفحص آثار الحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

وتبين من خلال التحريات أن الحريق نشب فى أحد غرف المنزل وسرعان ما امتدت السنة اللهب إلى باقى الغرف ليحترق بالكامل، ولم يسفر الحريق عن ورقوع مصابين.

كان مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق داخل منزل بقرية بني سلامة بدائرة المركز.

وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق بالتنسيق مع مأمور المركز.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل منزل بحوي كمية من الأخشاب مما أسفر عن تفحم محتوياته بالكامل وتمام الإخماد دون إصابات.

تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة، للعرض على النيابة التي تولت التحقيق.