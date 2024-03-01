"يديعوت أحرونوت": الجيش الإسرائيلي يواجه صدمة بسبب الخسائر الكبيرة في صفوفه بغزة

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الجيش الإسرائيلي يواجه صدمة بعد مضي 147 يومًا من القتال في قطاع غزة، نتيجة الخسائر الكبيرة في صفوفه.

وفي هذا السياق، طالبت هيئة الأركان بضرورة تجنيد 7500 ضابط وجندي على وجه السرعة لتعزيز قواتها، بينما اقترحت الحكومة تجنيد 2500 فقط بسبب قيود الميزانية.

فيما ذكرت المقاومة الفلسطينية أنها قصفت بقذائف الهاون تجمعات ومعدات جيش الاحتلال الإسرائيلي في محور التقدم شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت في بيانها بأن مقاتليها يشنون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال ومركباتهم العسكرية باستخدام الأسلحة الرشاشة وقذائف "آر بي جي" في عدة محاور تقدم بخان يونس.