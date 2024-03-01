في اليوم الـ147 من العدوان على غزة| 4 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف منزل بمخيم البريج.. كندا: مقتل فلسطينيين أثناء توزيع المساعدات الإنسانية في القطاع «كابوس»

يواصل العدوان الإسرائيلي الحرب على غزة لليوم الـ147 على التوالي، فاستهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، منزلًا مأهولًا في مخيم البريج، وتستمر آله الحرب الإسرائيلية، في استهداف المدنيين الفلسطينيين بجميع أنحاء القطاع، ويواصل جيش الاحتلال في اقتحام مدن وبلدات فلسطينية وتنفيذ اعتقالات ومداهمات للمنازل.

شهداء وجرحى جراء القصف المدفعي والغارات الإسرائيلية

استشهد 4 مواطنين فلسطينيين، وأصيب آخرين، جراء استهداف الاحتلال منزل لإيواء اللاجئين في مخيم البريج وسط قطاع غزة، كما نفذت المدفعية الإسرائيلية قصفًا على المناطق الغربية والشرقية من مدينة خان يونس، وجدد الطيران الحربي الإسرائيلي، القصف بشكل مكثف على شرق مخيم جباليا شمال غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، الرصاص الحي على ثلاثة أشقاء، في بلدة دورا جنوب الخليل بالقرب من بيت مرسم، فاستشهد الأول على الفور إثر رصاصة في القلب، واستشهد الثاني متأثرًا بجراحه، وأصيب الشقيق الثالث لهم برصاصة في القدم، وتم نقلهم إلى مستشفى دورا الحكومي.

مدير مستشفى كمال عدوان: المستشفيات في القطاع سوف تتحول إلى مقابر جماعية

قال مدير مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا بقطاع غزة، إن عددًا من الأطفال استشهدوا بسبب نقص الطعام والأدوية والمعدات الطبية.

كما أضاف، أن مستشفيات غزة تعمل بإمكانيات ضعيفة للغاية وتسبب ذلك في زيادة عدد الشهداء، وسوف تتحول المستشفيات في قطاع غزة إلى مقابر جماعية بسبب التكدس ونقص الإمكانيات.

واستشهد 4 أطفال فلسطينيين في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، نتيجة سوء التغذية والجفاف.

وأمس الخميس، ارتفعت حصيلة الشهداء والجرحى الفلسطينيين، جراء القصف المدفعي والغارات الجوية الإسرائيلية المستمرة على كافة أنحاء قطاع غزة، وبتوجية الرصاص الحي على المواطنين الفلسطينيين المدنيين، فاستشهد أكثر من 70 مواطنًا فلسطينيًا وإصابة المئات، جراء النيران الإسرائيلية التي فتحها الجيش الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين، الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية في شارع الرشيد غرب مدينة غزة .

كندا: مقتل فلسطينيين أثناء توزيع المساعدات الإنسانية في غزة كابوس

قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، إن حادث سقوط ضحايا بين سكان قطاع غزة أثناء توزيع المساعدات الإنسانية كابوس داعية لضمان الحماية لسكان قطاع غزة، كما أكدت على ضرورة وصول المساعدات الدولية إلى قطاع غزة، وضرورة حماية السكان عندما يتوجهون إلى هناك للحصول عليها.