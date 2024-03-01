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الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

اندلاع اشتباكات مسلحة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في بلدة السيلة الحارثية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة، اليوم الجمعة، بين المقاومة الفلسطينية، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة السيلة الحارثية، بعدة آليات عسكرية، وانتشرت في عدة أحياء وسط اشتباكات مع مواطنين فلسطينيين.

واستشهد، صباح اليوم الجمعة، 4 مواطنين فلسطينيين، وإصابة آخرين، جراء استهداف الاحتلال منزل لإيواء اللاجئين في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما نفذت المدفعية الإسرائيلية قصفًا على المناطق الغربية والشرقية من مدينة خان يونس، وجدد الطيران الحربي الإسرائيلي، منذ قليل، القصف بشكل مكثف على شرق مخيم جباليا شمال غزة.

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